Россия одобрила выделение Ирану 2,2 млрд. евро кредита

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил решение предоставить Ирану два экспортных кредита на общую сумму 2,2 млрд. евро (2,4 млрд. долларов).

Как сообщает Report, cоответствующие документы размещены на сайте правовой информации РФ.

Кредит в 1 млрд. евро (около 1,1 млрд. долларов) используется для электрификации участка железной дороги "Гармсар - Инче Бурун". Второй кредит, на сумму 1,2 млрд. евро (1,32 млрд. долларов) пойдет на строительство ТЭС в Бендерс-Аббасе на 1400 МВт.

Ставка по обоим кредитам - 2,4 процента годовых.

Иран должен начать выплаты через пять лет после полной выборки кредитов и не позднее февраля 2024 года.