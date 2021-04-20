Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии

Такое решение было принято в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Софии

Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Болгарии объявила двух сотрудников посольства этой страны в Москве персонами нон грата. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении.