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Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии

Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии Такое решение было принято в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Софии
В регионе
20 апреля 2021 г. 14:32
Россия высылает двух дипломатов посольства Болгарии

Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Болгарии объявила двух сотрудников посольства этой страны в Москве персонами нон грата. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Russia expels two diplomats of Bulgarian Embassy in Moscow

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