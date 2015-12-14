​Россия обвинила Швейцарию в связях с ИГИЛ и торговле нефтью

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Трейдеры из Швейцарии, возможно, торгуют нефтью, которую через Турцию поставляют боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Такой вывод был сделан после того, как журналисты провели собственное расследование, выяснив, что некоторые швейцарские компании экспортируют нефть из Турции, которая поставляется через порт Джихан. Сопоставив заявления Минобороны РФ о наличии доказательств перевозок нефти экстремистами и наблюдения экспертов, заметивших, что количество контрабандного топлива увеличилось в связи с захватом террористами новых месторождений в Сирии и Ираке, было сделано предположение, что вероятность покупки Швейцарией нефти у ИГИЛ достаточно велика.