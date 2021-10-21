О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия может начать поставки газа на восток Казахстана

Россия может начать поставки газа на восток Казахстана Россия и Казахстан обсудили возможность поставок газа на восток республики.
В регионе
21 октября 2021 г. 15:56
Россия может начать поставки газа на восток Казахстана

Россия и Казахстан обсудили возможность поставок газа на восток республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вопрос обсуждался между вице-премьером России Александром Новаком и министром энергетики Казахстана Магзумом Мирзагалиевым.

"Обсуждалась возможность организации поставок природного газа с приграничных территорий Российской Федерации для восточной части Казахстана", - отмечается в сообщении.

Власти Казахстана ранее прорабатывали с российской стороной вопрос строительства газопровода от Барнаула до Усть-Каменогорска для газификации Восточно-Казахстанской области.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
15 октября 2021 г. 08:38
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50
Слуцкий: Историческая правда Азербайджана восторжествовала
Слуцкий: Историческая правда Азербайджана восторжествовала
14 октября 2021 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi