Россия может начать поставки газа на восток Казахстана

Россия и Казахстан обсудили возможность поставок газа на восток республики.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вопрос обсуждался между вице-премьером России Александром Новаком и министром энергетики Казахстана Магзумом Мирзагалиевым.
"Обсуждалась возможность организации поставок природного газа с приграничных территорий Российской Федерации для восточной части Казахстана", - отмечается в сообщении.
Власти Казахстана ранее прорабатывали с российской стороной вопрос строительства газопровода от Барнаула до Усть-Каменогорска для газификации Восточно-Казахстанской области.