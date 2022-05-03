Россия обстреляла завод в Авдеевке: погибли 10 человек

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек.

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявляет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также еще 15 человек в результате обстрела получили ранения.

"Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше", - говорится в сообщении.

Кириленко отмечает, что противник точно знал, куда целился. В частности, рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.