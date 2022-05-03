О нас
Аудио новости

Россия обстреляла завод в Авдеевке: погибли 10 человек

Россия обстреляла завод в Авдеевке: погибли 10 человек Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек.
В регионе
3 мая 2022 г. 19:48
Россия обстреляла завод в Авдеевке: погибли 10 человек

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявляет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также еще 15 человек в результате обстрела получили ранения.

"Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше", - говорится в сообщении.

Кириленко отмечает, что противник точно знал, куда целился. В частности, рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri Ukraynada kimya zavodunu atəşə tutub, ölənlər var

Экслюзивные новости

Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi