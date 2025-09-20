Россия обогнала мировые державы по темпам изменения климата

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В регионе
    • 20 сентября, 2025
    • 03:21
    Россия обгоняет мировые державы по темпам изменений климата.

    Как передает Report, к такому выводу пришел Центробанк РФ на основе данных Росгидромета.

    Согласно докладу о климатических рисках, опубликованному на сайте регулятора, темпы потепления в России превышают глобальный уровень в 2,5 раза: 0,5 градуса за десять лет против 0,18 в мире. Особенно быстро температура повышается в Сибири и Арктике - здесь показатели выше в 3-3,5 раза. Вместе с повышением температуры в регионах учащаются экстремальные погодные явления - штормы, наводнения, засухи и ландшафтные пожары.

    На севере главным последствием климатического кризиса является таяние вечной мерзлоты. Так, по прогнозам специалистов, к 2050 году площадь мерзлоты может уменьшиться на четверть, что представляет угрозу для целостности инфраструктуры. В южных регионах основной угрозой становится дефицит влаги. Как упомянуто в докладе, к концу века объем осадков может сократиться на 25 процентов.

    Дефицит осадков необратимо скажется на сельском хозяйстве. Вместе с тем участятся волны жары: через 25 лет экстремально жаркие периоды в Северо-Западном федеральном округе могут стать дольше на 8-9 дней, а число пожароопасных дней - увеличиться до 11.

