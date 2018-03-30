Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 государств в ответ на высылку из этих стран сотрудников российских диппредставительств в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Руководители дипмиссий 23 стран были вызваны в российское дипведомство и получили ноты протеста.

Меры вводятся в отношении 16 стран Евросоюза, а также Австралии, Канады, Украины, Норвегии, Албании, Молдавии и Македонии.

Согласно сообщению МИД, Москва оставляет за собой право принять аналогичное решение касательно дипломатов Бельгии, Вегрии, Грузии и Черногории.