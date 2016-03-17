Россия не пригласит на парламентские выборы наблюдателей ПАСЕ

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Москва не видит смысла приглашать наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам заместитель главы МИД России Алексей Мешков.

"Российская делегация не принимает участия в ПАСЕ, поэтому есть другие уважаемые парламентские структуры, которые, уверен, будут нами приглашены, - сказал он. - А структуру, в которой Россия в данный момент не работает, не вижу смысла приглашать".

Как отметил Мешков, сначала надо восстановить полномочия российской делегации в ПАСЕ, "а потом уже рассматривать подобного рода вопросы".

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания России состоятся 18 сентября 2016 года.