О нас
Аудио новости

Россия направила США ноту

Россия направила США ноту Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия в Украину.
В регионе
25 апреля 2022 г. 08:46
Россия направила США ноту

Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия в Украину.

Как передает Report, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия-24".

"800 млн долларов, на такую сумму будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США доставляют Украине оружие, мы потребовали прекращения такой практики", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russia sends note to Russia 
Версия на азербайджанском языке Rusiya ABŞ-a nota göndərib

Другие новости из категории

Генштаб Украины: За сутки в Донбассе уничтожено 13 российских танков, 3 БПЛА
Генштаб Украины: За сутки в Донбассе уничтожено 13 российских танков, 3 БПЛА
25 апреля 2022 г. 08:31
Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии
Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии
25 апреля 2022 г. 06:33
В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Украина и США обсуждают возможность использования замороженных активов РФ
Украина и США обсуждают возможность использования замороженных активов РФ
25 апреля 2022 г. 00:45
Арестович: Госсекретарь США и глава Пентагона уже в Киеве
Арестович: Госсекретарь США и глава Пентагона уже в Киеве
24 апреля 2022 г. 23:56
В Турции произошла цепная авария с участием 16 автомобилей, есть пострадавшие
В Турции произошла цепная авария с участием 16 автомобилей, есть пострадавшие
24 апреля 2022 г. 21:55
Советник Зеленского: Россия за время войны нанесла ущерб Украине 1 трлн долларов
Советник Зеленского: Россия за время войны нанесла ущерб Украине 1 трлн долларов
24 апреля 2022 г. 21:49
СМИ: Nasdaq прекратит работу с российскими инвесторами
СМИ: Nasdaq прекратит работу с российскими инвесторами
24 апреля 2022 г. 21:36
Мэр: В Мариуполе погибли более 20 тысяч мирных жителей
Мэр: В Мариуполе погибли более 20 тысяч мирных жителей
24 апреля 2022 г. 20:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi