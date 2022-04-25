Россия направила США ноту

Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия в Украину.

Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия в Украину.

Как передает Report, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия-24" .

"800 млн долларов, на такую сумму будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США доставляют Украине оружие, мы потребовали прекращения такой практики", - сказал он.