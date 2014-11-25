Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Россия может ввести ограничения на поступающие в Армению частные трансферты. Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян в интервью с армянской службой радио "Свобода".

Г. Багратян отметил, что в трудные для экономики дни, Россия остро ощущает потребность в иностранной валюте, и власти этой страны могут принять такие меры, которые приведут к сокращению оттока доллара и евро из России. По его словам, речь не идет о запрете перевода денег, а о возможности обложения их дополнительным налогом.

По данным Министерства экономического развития РФ, отток капитала из этой страны увеличился. В октябре из России было вывезено 28 млрд долларов. По оценке Минэкономразвития РФ, в течение 2014 года отток капитала из России составит примерно 100 млрд долларов.

Большая часть поступающей в Армению валюты поступает именно в виде частных трансфертов. По данным Центробанка Армении, к примеру, в 2013 году физические лица перевели в Армению 1 млрд 869 млн долларов, примерно 85% из которых поступили из России.

Для сравнения отметим, что в прошлом году весь экспорт из Армении, согласно данным Национальной статистической службы этой страны, составил 1 млрд 480 млн долларов.