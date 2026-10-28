Лидеры ЕС отправились в Канаду на саммит для укрепления связей в политике и экономике

Лидеры Евросоюза отправились в Канаду на саммит, призванный закрепить расширение двустороннего сотрудничества в сферах торговли, обороны, критически важного сырья и новых технологий.

Как сообщает европейское бюро Report, в саммите ЕС-Канада, который будет проходить в Монреале с 29 по 30 октября, примут участие председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас. Канаду будет представлять премьер-министр Марк Карни.

В состав европейской делегации также войдут девять членов Еврокомиссии: исполнительные вице-президенты Тереза Рибера, Хенна Вирккунен, Стефан Сежурне и Роксана Мынзату, а также еврокомиссары Марош Шефчович, Андрюс Кубилюс, Мария Луиш Албукерке, Джессика Росвалл и Гленн Микаллеф. Они проведут переговоры с канадскими коллегами по вопросам цифровых технологий и искусственного интеллекта, устойчивости цепочек поставок, энергетического перехода и охраны окружающей среды.

По итогам встречи стороны рассчитывают объявить о создании "Альянса за будущее" - рамочной инициативы, направленной на укрепление экономической безопасности, расширение торговых и политических связей и координацию действий на международной арене.

В повестке также оборонное сотрудничество, образование, научные исследования, инновации и молодежные обмены. Лидеры рассмотрят прогресс после предыдущего саммита в 2025 году, на котором было объявлено о создании партнерства ЕС и Канады в сфере безопасности и обороны.

Отдельное внимание будет уделено торговым отношениям на фоне действия Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения ЕС-Канада (CETA), а также участию Канады в европейской оборонной программе SAFE.

В первый день саммита Урсула фон дер Ляйен выступит в Монреале с речью об отношениях ЕС и Канады и примет участие вместе с Коштой и Карни в деловой встрече с представителями бизнеса. На следующий день состоятся переговоры лидеров и совместная пресс-конференция. Ожидается, что по итогам саммита будет опубликовано совместное заявление.

Между тем, накануне саммита страны ЕС не смогли согласовать формулировки о возможном ассоциированном членстве Канады в блоке. Германия, Франция, Италия и Греция выступили против включения этого понятия в проект совместного заявления, что помешало утвердить документ по стандартной процедуре.

Предложение о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена выдвинула глава ЕК в сентябре. Однако понятие не предусмотрено договорами ЕС, а его правовое содержание и практические механизмы пока не определены.

При этом разногласия не означают отказа от углубления сотрудничества с Оттавой: страны ЕС в целом поддерживают укрепление связей в торговле, обороне, энергетике и сфере критически важного сырья. Ожидается, что дальнейшая проработка формата партнерства продолжится после саммита, в том числе в рамках подготовки к следующей встрече ЕС–Канада в 2027 году.