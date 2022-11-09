Россия изменила движение автотранспорта на границе с Азербайджаном

Схема движения автотранспорта на погранпункте Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном изменена из-за большого потока большегрузов, следующих в Россию.

Схема движения автотранспорта на погранпункте Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном изменена из-за большого потока большегрузов, следующих в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.

"В связи с увеличением количества грузового автотранспорта, следующего из Азербайджана в Россию, с 00:00 5 ноября по 17 ноября временно изменена схема движения в автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр", - говорится в сообщении.

Как сообщается, все шесть полос движения для грузового транспорта задействованы для пропуска автомобилей на въезд в Россию.

"Для выезда грузового транспорта с территории РФ в Азербайджан рекомендуется использовать соседний пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр. Оформление грузовых автомобилей в Тагиркент-Казмаляре осуществляется по двум полосам на въезд и двум полосам на выезд", - добавили в пресс-службе.