Россия и Турция нанесли удары по объектам ИГИЛ в Сирии

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ ВКС России и ВВС Турции провели очередную совместную операцию по устранению объектов ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны России.

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, из состава ВВС Турции — многоцелевые истребители F-16 и F-4», — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

При планировании совместных действий были произведены обмен разведывательной информацией между пунктом управления ВКС России на аэродроме Хмеймим и центром управления ВВС Турции, отмечает Минобороны. Кроме того, была проведена доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки.

«В результате проведения совместной операции самолетами ВКС России уничтожены три пункта управления и узла связи, а также несколько укрепленных опорных пунктов боевиков», — отмечается в сообщении.