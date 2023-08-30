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СМИ: Россия и Турция могут подписать соглашения по итогам переговоров президентов

СМИ: Россия и Турция могут подписать соглашения по итогам переговоров президентов Россия и Турция могут подписать несколько соглашений по итогам планирующихся переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
В регионе
30 августа 2023 г. 09:18
СМИ: Россия и Турция могут подписать соглашения по итогам переговоров президентов

Россия и Турция могут подписать несколько соглашений по итогам планирующихся переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Как передает Report, об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Анкаре.

"Есть вероятность, что Турция и Россия могут подписать ряд соглашений в Сочи по итогам переговоров лидеров. Безусловно, это может придать новый импульс развитию отношений между двумя странами. Однако все будет зависеть от результатов двусторонних переговоров", - подчеркнул собеседник агентства.

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Версия на английском языке Russia, Türkiye may sign several agreements after presidential talks
Версия на азербайджанском языке KİV: Türkiyə və Rusiya liderləri sazişlər imzalaya bilər

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