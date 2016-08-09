​Россия и Турция хотят провести встречу группы стратегического планирования

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Проведение сессии межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям России и Турции намечено на осень 2016 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"По линии правительства готовится проект среднесрочной программы торгово-экономического, научно-технического, культурного сотрудничества на 2016-2019 годы. Мы договорились с господином президентом (Эрдоганом - ред.) планомерно возобновлять работу основных механизмов взаимодействия. На осень намечена сессия смешанной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Дано поручение профильным ведомствам стран в первой половине 2017 года провести встречу совместной группы стратегического планирования", - сказал В.Путин.