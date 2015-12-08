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    Россия и Иран вывезут обогащенный уран из Ирана в обмен на природный до конца года

    Детали реализации сделки прорабатываются на техническом уровне

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Иран завершат вывоз обогащенного урана из Ирана в обмен на природный до конца года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Вене Владимир Воронков.

    По его словам, Россия поставит в Иран как природный уран, так и урановый концентрат. При этом Воронков добавил, что детали реализации сделки прорабатываются на техническом уровне.

    Согласно принятому в Вене соглашению по ядерной программе, Иран должен снизить с 10 тонн до 300 кг запасы обогащенного до 3,67% урана. Иран поставит излишки в Россию в обмен на поставки необогащенного урана.  

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