Россия и Иран вывезут обогащенный уран из Ирана в обмен на природный до конца года

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Иран завершат вывоз обогащенного урана из Ирана в обмен на природный до конца года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Вене Владимир Воронков.

По его словам, Россия поставит в Иран как природный уран, так и урановый концентрат. При этом Воронков добавил, что детали реализации сделки прорабатываются на техническом уровне.

Согласно принятому в Вене соглашению по ядерной программе, Иран должен снизить с 10 тонн до 300 кг запасы обогащенного до 3,67% урана. Иран поставит излишки в Россию в обмен на поставки необогащенного урана.