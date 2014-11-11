Россия и Иран изучат возможность производства ядерного топлива в Иране

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Россия и Иран изучат возможность производства в Иране элементов ядерного топлива для будущих блоков АЭС российского дизайна, говорится в сообщении госкорпорации "Росатом". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, РФ и Иран сегодня в Москве подписали ряд документов, расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии, и открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС российского дизайна. Кроме того, стороны подписали контракт на строительство двух новых энергоблоков АЭС "Бушер" по российской технологии.

Среди подписанных документов — межведомственный меморандум о взаимопонимании в расширении сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. В соответствии с ним РФ и Иран подтвердили намерение сотрудничать в области ядерного топливного цикла.

"В частности, в рамках расширения сооружения в Иране атомных энергоблоков российского дизайна партнеры планируют проработать экономическую целесообразность и возможность фабрикации в Иране элементов ядерного топлива, которые будут использоваться на этих энергоблоках", — говорится в сообщении российской атомной госкорпорации, распространенном по итогам подписания.