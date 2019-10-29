Россия и Армения подписали программу сотрудничества между министерствами обороны

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Давид Тоноян подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2020 год, которая включает в себя широкий спектр направлений двустороннего сотрудничества, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что в преддверии подписания министры провели встречу тет-а-тет, а затем встречу в расширенном составе с участием делегаций.

Д.Тоноян выразил уверенность, что этот визит делегации минобороны России придаст новый импульс дальнейшему развитию армяно-российских союзнических отношений в области обороны и будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе.

С.Шойгу отметил, что его визит начался из Гюмри, подчеркнув дружеское отношение местного населения к служащим 102-ой российской военной базы.