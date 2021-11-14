О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия и Алжир проводят военно-морское учение

Россия и Алжир проводят военно-морское учение Россия направила оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" и новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" на совместные военно-морские учения, которые продлятся до 20 ноября.
В регионе
14 ноября 2021 г. 00:15
Россия и Алжир проводят военно-морское учение

Россия направила оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" и новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" на совместные военно-морские учения, которые продлятся до 20 ноября.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Южный военный округ (ЮВО) в субботу.

"Адмирал Григорович", "Дмитрий Рогачев" и спасательное буксирное судно "СБ-742" из состава эскадры ВМФ РФ в Средиземном море прибыли в порт Алжир, сказали российские военные. От ВМС Алжира в учении принимают участие: фрегат "Харрад", учебный корабль "Ля Суммам", спасательное судно "Эль Мунджид", патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

"Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе. Основными задачами учения стали развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Учением руководят командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин и командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya Əlcəzairlə birgə dəniz təlimlərinə başlayıb

Самое важное

ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
13 ноября 2021 г. 11:57
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
12 ноября 2021 г. 15:41
Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
10 ноября 2021 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi