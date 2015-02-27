​Россия готовится к возможным новым санкциям США

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Реакция России на американские санкции далеко не всегда становится достоянием гласности, поскольку Москва не гонится за пиар-эффектом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью трем российским информационным агентствам.

"Что касается ответных мер, то вы наверное заметили, что мы не гонимся за пиар-эффектом в этой области и далеко не всегда то, что осуществляется в порядке реакции, в том числе асимметричность, становится достоянием гласности", - подчеркнул Рябков.

"Мы продолжаем работу по подготовке к возможным новым санкциям. Не видим связи между американскими действиями в санкционной сфере и тем, что происходит в реальности, в окружающем мире, - сказал замглавы МИД РФ. - То есть это две нестыкующиеся сферы, поэтому, по большому счету, новые санкции возможны. И такое уже было, когда причины, по которым вводились предыдущие санкции, устранены или ситуация поменялась. Поэтому нужно быть готовым к такому повороту".