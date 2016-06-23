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    МИД России: Мы готовы ​провести в Сочи переговоры с министром иностранных дел Турции

    Василий Небензя: Мы пригласили всех министров и ждём всех, включая и Турцию

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Россия готова провести двусторонние переговоры с главой МИД Турции в Сочи, если он положительно ответит на приглашение участвовать в совещании СМИД ОЧЭС. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил  заместитель министра иностранных дел  России Василий Небензя.

    "Мы пригласили всех министров и ждём всех, включая и Турцию и Украину, но пока ответа нет. Я думаю, что на этой неделе, максимум начале следующей, будет понятно (кто будет участвовать)", — заявил  Небензя.

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