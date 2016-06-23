МИД России: Мы готовы ​провести в Сочи переговоры с министром иностранных дел Турции

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Россия готова провести двусторонние переговоры с главой МИД Турции в Сочи, если он положительно ответит на приглашение участвовать в совещании СМИД ОЧЭС. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя.

"Мы пригласили всех министров и ждём всех, включая и Турцию и Украину, но пока ответа нет. Я думаю, что на этой неделе, максимум начале следующей, будет понятно (кто будет участвовать)", — заявил Небензя.