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    Россия будет добиваться снятия санкций с Ирана

    В Совбезе ООН состоялся брифинг Комитета по санкциям в отношении ядерной программы Тегерана

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Россия будет добиваться снятия санкций с Тегерана. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, об этом заявил заместитель Постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на брифинге Комитета по санкциям в отношении ядерной программы Ирана в Совете Безопасности ООН. 

    Владимир Сафронков подчеркнул, что урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы должно сопровождаться "глубоким пересмотром действующего санкционного режима" в отношении страны.

    "Со своей стороны будем продолжать делать все от нас зависящее для окончательного и комплексного закрытия вопросов, связанных с иранской ядерной программой, и снятия с Тегерана санкций, введенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", - заявил  представитель России. 

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