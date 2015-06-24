Россия будет добиваться снятия санкций с Ирана

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Россия будет добиваться снятия санкций с Тегерана. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, об этом заявил заместитель Постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на брифинге Комитета по санкциям в отношении ядерной программы Ирана в Совете Безопасности ООН.

Владимир Сафронков подчеркнул, что урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы должно сопровождаться "глубоким пересмотром действующего санкционного режима" в отношении страны.

"Со своей стороны будем продолжать делать все от нас зависящее для окончательного и комплексного закрытия вопросов, связанных с иранской ядерной программой, и снятия с Тегерана санкций, введенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", - заявил представитель России.