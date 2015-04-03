​Российскую армию скоро пополнит 300-тысячный контрактник

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Начальник главного управления кадров Министерства обороны России Виктор Горемыкин заявил, что российскую армию в ближайшее время пополнит 300-тысячный контрактник, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодня, с точки зрения укомплектованности, 299508 человек проходит службу по контракту. Нам осталось буквально чуть-чуть, и мы приблизимся к отметке 300 тыс. контрактников", — цитирует его РИА Новости.

По словам Горемыкина, "есть некоторые задумки и планы, как это отметить".

Начальник управления подчеркнул, что российское военное ведомство "стартовало с низкой цифры".

"А два года подряд — 2013 и 2014 годы — мы привлекали по 80-90 тыс. человек в год. Это достаточно много. У нас в пунктах отбора присутствуют инструкторы по видам и родам войск, чтобы был целевой отбор, и это приносит очень хорошие результаты", — сказал он.