Суд Армении приговорил российского солдата к пожизненному заключению

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ На территории 102-й российской военной базы в Гюмри суд приговорил военнослужащего РФ Валерия Пермякова, убившего семь членов семьи Аветисян, к пожизненному заключению.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 23 августа судебный процесс по делу В.Пермякова завершен и обвиянемому вынесен приговор.

Как сообщалось, ранее прокурор потребовал осудить Пермякова на пожизненный срок заключения.

Напомним, 12 января 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник В.Пермяков: при попытке перехода на территорию Турции его остановили российские пограничники. Российский гарнизонный военный суд приговорил Пермякова к десяти годам колонии. Суд вынес приговор по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "Дезертирство с оружием", "Хищение оружия и боеприпасов" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов".

Затем дело об убийстве семи членов армянской семьи российским военнослужащим В.Пермяковым было передано армянскому правосудию.