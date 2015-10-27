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    Российский военнослужащий погиб в Сирии

    Имя солдата не уточняется

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России подтвердило гибель в результате суицида военнослужащего-контрактника на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС. 

    "Военнослужащий-контрактник, проходивший службу на авиабазе Хмеймим в качестве технического специалиста, покончил с собой во время отдыха после дежурства. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств трагедии", - заявили в военном ведомстве. Имя солдата не уточняется.

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