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    Российский самолет поразил в Сирии здание, где находились турецкие военнослужащие - погибли 3, ранены 11 человек

    Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В сирийском регионе Эль-Баб российский военный самолет нанес непреднамеренный авиаудар по зданию, где находились турецкие военнослужащие. 

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, информацию распространили Вооруженные силы Турции. 

    В результате инцидента, произошедшего сегодня утром в 09:40 по бакинскому времени, трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения. 

    Отмечается, что российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки ИГ случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

    В информации подчеркивается, что российская сторона принесла свои извинения.  

    Сообщается также, что Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия.

    Президент России Владимир Путин по телефону выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

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