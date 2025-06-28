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Политолог Марков о действиях силовиков в Екатеринбурге: Это же ужас

Политолог Марков о действиях силовиков в Екатеринбурге: Это же ужас Российский политолог, директор Института политических исследований РФ Сергей Марков прокомментировал события в Екатеринбурге, где в результате действий российских силовиков погибли два азербайджанца, а еще трое помещены в реанимацию.
В регионе
28 июня 2025 г. 23:52
Политолог Марков о действиях силовиков в Екатеринбурге: Это же ужас

Российский политолог, директор Института политических исследований РФ Сергей Марков прокомментировал события в Екатеринбурге, где в результате действий российских силовиков погибли два азербайджанца, а еще трое помещены в реанимацию.

Как передает Report, об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Когда при задержании гражданских людей, которые не оказывают никакого сопротивления, гибнет два человека, а три находятся в реанимации, — это же ужас. Так не должно быть", — написал Марков в соцсетях.

Он отметил, что подобные инциденты вызывают закономерное общественное возмущение и подчеркнул необходимость объективного разбирательства.

"Ждём внятного расследования, официального объяснения и наказания виновных", — добавил политолог.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Rusiyalı politoloq Yekaterinburq hadisələrini şərh edib: “Bu, sadəcə, dəhşətdir”

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