Политолог Марков о действиях силовиков в Екатеринбурге: Это же ужас

Российский политолог, директор Института политических исследований РФ Сергей Марков прокомментировал события в Екатеринбурге, где в результате действий российских силовиков погибли два азербайджанца, а еще трое помещены в реанимацию.

Российский политолог, директор Института политических исследований РФ Сергей Марков прокомментировал события в Екатеринбурге, где в результате действий российских силовиков погибли два азербайджанца, а еще трое помещены в реанимацию.

Как передает Report, об этом он заявил в своем Telegram-канале .

"Когда при задержании гражданских людей, которые не оказывают никакого сопротивления, гибнет два человека, а три находятся в реанимации, — это же ужас. Так не должно быть", — написал Марков в соцсетях.

Он отметил, что подобные инциденты вызывают закономерное общественное возмущение и подчеркнул необходимость объективного разбирательства.

"Ждём внятного расследования, официального объяснения и наказания виновных", — добавил политолог.