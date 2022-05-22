Российский "АвтоВАЗ" возглавит вице-губернатор Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ".

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит "АвтоВАЗ".

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее источник в транспортной сфере отметил, что Соколов уходит с должности вице-губернатора Петербурга и может быть назначен главой "АвтоВАЗа".

"Решения принимали на высшем уровне, и консультации проходили не один день, в том числе со мной. Решение принято. Максим Юрьевич Соколов - человек с колоссальным управленческим опытом, в том числе в правительстве РФ, возглавит "АвтоВАЗ", и я приветствую это решение", - сказал Азаров.