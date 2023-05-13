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Российские ВС атаковали Хмельницкую область, есть раненые

Российские ВС атаковали Хмельницкую область, есть раненые Вооружённые силы Российской Федерации в ночь на 13 мая атаковали Хмельницкую область. В результате атаки ранения получили пять человек.
В регионе
13 мая 2023 г. 11:32
Российские ВС атаковали Хмельницкую область, есть раненые

Вооружённые силы Российской Федерации в ночь на 13 мая атаковали Хмельницкую область. В результате атаки ранения получили пять человек.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, в результате ночной атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов.

"Были попадания в объект критической инфраструктуры. Он находится вне населенных пунктов. Прямой угрозы населению, жилым или промышленным зданиям не было. От взрывной волны были повреждены окна, двери. Есть информация о пяти пострадавших от обломков стекла, которым предоставляется помощь", - сказал Тюрин.

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