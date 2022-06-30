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Российские войска покинули остров Змеиный

Российские войска покинули остров Змеиный ВС России 30 июня в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон.
В регионе
30 июня 2022 г. 12:52
Российские войска покинули остров Змеиный

ВС России 30 июня в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Решение ВС РФ вывести гарнизон с острова Змеиного не позволит Киеву спекулировать на теме невозможности вывозы зерна. РФ выводом гарнизона со Змеиного демонстрирует, что она не препятствует усилиям ООН для организации вывоза сельхозпродукции с Украины", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

12.45

Российские войска покинули остров Змеиный.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, после очередной успешной операции украинских войск ВС РФ спешно эвакуировал остатки гарнизона.

"В течение ночи, в результате удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, предположительно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы", - говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

В командовании добавили, что окончательные результаты операции доразведываются.

Как ранее сообщал УНИАН, Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что в Черном море защитники Украины продолжают операцию на острове Змеиный, где удалось ударить по еще одному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь - С1". Кроме этого, ВСУ ликвидировали 40 российских военнослужащих и уничтожили много техники ВС РФ на юге.

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