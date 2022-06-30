Российские войска покинули остров Змеиный

ВС России 30 июня в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон.

ВС России 30 июня в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеином и вывели находившийся там гарнизон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Решение ВС РФ вывести гарнизон с острова Змеиного не позволит Киеву спекулировать на теме невозможности вывозы зерна. РФ выводом гарнизона со Змеиного демонстрирует, что она не препятствует усилиям ООН для организации вывоза сельхозпродукции с Украины", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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Российские войска покинули остров Змеиный.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, после очередной успешной операции украинских войск ВС РФ спешно эвакуировал остатки гарнизона.

"В течение ночи, в результате удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, предположительно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы", - говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

В командовании добавили, что окончательные результаты операции доразведываются.

Как ранее сообщал УНИАН, Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что в Черном море защитники Украины продолжают операцию на острове Змеиный, где удалось ударить по еще одному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь - С1". Кроме этого, ВСУ ликвидировали 40 российских военнослужащих и уничтожили много техники ВС РФ на юге.