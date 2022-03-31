Российские войска готовятся покинуть Чернобыльскую АЭС

Российские войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич.

Российские войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Сообщается, что российские войска, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину и взяла под контроль все объекты ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения.

9 марта Чернобыльская АЭС была полностью обесточена.