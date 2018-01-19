Российские военнослужащие выводятся из сирийского Африна

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 170 российских военнослужащих выводятся из сирийского региона Африн, где Турция проведет антитеррористическую операцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, бойцы Сирийской свободной армии на 20 автобусах, проехав турецкий погранично-пропускной пункт Онджупынар, были дислоцированы вблизи регионов Аль-Баб и Манбидж, что на границе района Африн в провинции Алеппо.

Российские военнослужащие 19 января в 18:00 по бакинскому времени отойдут на 17 км к югу от центра Африна.

Отметим, что 18 января начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан в ходе визита в Россию обсудили последнюю ситуацию в Сирии, а также возможную антитеррористическую операцию в Африне.