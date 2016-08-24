Российские вертолетчики проводят учения в горах Армении

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Летчики вертолетной эскадрильи российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Армении, приступили к выполнению задач огневой подготовки на высокогорных полигонах "Камхуд" и "Алагяз", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе летных тактических учений экипажи вертолетов Ми-24П и Ми-8МТ выполнят учебные стрельбы и условное бомбометание по наземным объектам условного противника в дневное и ночное время.

В ходе учебных занятий пилоты армейской авиации отработают тактические маневры с выполнением элементов простого и сложного пилотирования в горно-скалистой местности, наведением ракетного и пушечного вооружения на наземные цели, а также отработают задачи по прикрытию колонн на марше и высадке тактических десантов.