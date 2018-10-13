Российские СМИ: Президент Армении посетил Москву с кратким визитом

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Президент Армении Армен Саркисян посетил Москву с кратким визитом. Как сообщает Report cо ссылкой на "КоммерсантЪ", А.Саркисян побывал в Москве в начале этой недели.

Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителем Григорием Карасиным.

По словам источников в госструктурах России, в центре переговоров были российско-армянские отношения, ситуация в республике накануне возможных парламентских выборов и казус вокруг генсека ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова, в отношении которого новые власти возбудили уголовное дело.

В Москву Армен Саркисян заехал после посещения Нью-Йорка и Парижа.