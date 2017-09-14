 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российские силовики проводят обыски по 12 адресам Тельмана Исмаилова

    Задействованы десятки человек

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы проводят обыски по 12 адресам экс-владельца бывшего Черкизовского рынка предпринимателя Тельмана Исмаилова.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Добровинский.

    "У Тельмана Исмаилова по 12 адресам идут обыски, я с ним разговаривал по телефону. Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти", - сказал Добровинский.

    По словам адвоката, он не знает причины этих следственных действий.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi