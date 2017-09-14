Российские силовики проводят обыски по 12 адресам Тельмана Исмаилова

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы проводят обыски по 12 адресам экс-владельца бывшего Черкизовского рынка предпринимателя Тельмана Исмаилова.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Добровинский.

"У Тельмана Исмаилова по 12 адресам идут обыски, я с ним разговаривал по телефону. Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти", - сказал Добровинский.

По словам адвоката, он не знает причины этих следственных действий.