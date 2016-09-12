Российские летчики тренируются в горах Армении

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Летчики истребительной и армейской авиации российской военной авиабазы Эребуни в Армении в ходе проведенных в условиях высокогорья летно-тактических учений с начала сентября совершили более 30 вылетов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Выполняя полетные задания, экипажи истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-24 и Ми-8 провели разведку местности, обеспечили сопровождение колонн мотострелковых и специальных подразделений, перевозку материальных запасов, а также переброску разведывательных групп", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа России.

В ходе учений также отработаны действия по переброске авиатехники с военного аэродрома в Ереване в Гюмри. При этом летчики, находясь в воздухе, установили связь с наземной группой управления при выполнении задач в условиях учебных нештатных ситуаций. Полеты проходили на предельно малых высотах в высокогорной местности в условиях горного рельефа в дневное и ночное время суток.