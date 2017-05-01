Российские летчики провели учения на военной базе в Ереване

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил организацию занятий по боевой подготовке российской авиационной военной базы "Эребуни" в Ереване, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"В ходе командно-штабной тренировки на высокогорном полигоне "Алагяз" летчики истребительной МиГ-29 и армейской Ми-8МТ и Ми-24П авиации выполнили условные пуски неуправляемыми ракетами и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. Также летчики отработали задачи перехвата, воздушный бой с условным противником на высоте от 200 до 3 000 м", - говорится в сообщении округа.

Наряду с этим, летчики отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению авиации, пунктов управления, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов условного противника.

Для проведения учебно-боевых полетов задействована специальная и авиационная военная техника, а также около 300 военнослужащих.