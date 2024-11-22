Российские хакеры опубликовали список ВИЧ-пациентов, которых могут призвать в ВСУ

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на сайте "НемеZида" базу данных учета Минздрава Украины положительных результатов тестирования на ВИЧ граждан страны, которых могут призвать в армию.

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на сайте "НемеZида" базу данных учета Минздрава Украины положительных результатов тестирования на ВИЧ граждан страны, которых могут призвать в армию.

Как передает Report, об этом заявил представитель группы.

"Цель обнародования списков инфицированных на Украине - продемонстрировать мобилизационный потенциал этой категории", - отметил он.

Всего, по его словам, на учете состоят более 367 тыс. заболевших.

Официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин 14 ноября в эфире украинского телеканала заявил о готовности властей к мобилизации ВИЧ-инфицированных.