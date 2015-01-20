Российская военная база в Армении будет комплектоваться контрактниками

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Личный состав 102-й российской военной базы, дислоцированной в Армении, с весны следующего года будет укомплектовываться исключительно военнослужащими по контракту. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-АВН", об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил России.

Сообщается, что последние военнослужащие по призыву покинут 102-ю российскую военную базу, расквартированную в Армении, весной 2016 года.

Представитель Генштаба подчеркнул, что это решение было принято еще в прошлом году и не связано с трагическими событиями в Гюмри, где в начале января были убиты шесть человек. В этом преступлении подозревается военнослужащий базы Валерий Пермяков.

Собеседник агентства напомнил, что с декабря 2014 года личный состав, дислоцированной в Таджикистане 201-й РВБ, укомплектовывается исключительно военнослужащими по контракту.

По его словам, проверка морально-психологических качеств военнослужащих, направляемых для прохождения службы на зарубежных российских военных базах, будет тщательно проверяться еще на сборных пунктах военных округов.