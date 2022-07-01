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Российская ракета попала в многоэтажный дом в Одесской области, погибли 10 человек

Российская ракета попала в многоэтажный дом в Одесской области, погибли 10 человек Россия нанесла несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом, десять человек погибли.
В регионе
1 июля 2022 г. 04:08
Российская ракета попала в многоэтажный дом в Одесской области, погибли 10 человек

Россия нанесла несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом, десять человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщается на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Одна из выпущенных ракет попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Спасателями из-под завалов изъяты тела десяти погибших, уже оказана медицинская помощь семи раненым, среди которых три ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. На базе отдыха возгорание не обнаружено. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Odessaya raket zərbəsi endirib, ölən və xəsarət alanlar var

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