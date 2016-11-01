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    Российская Госдума намерена создать "группу дружбу" с турецким парламентом

    Группы дружбы, в том числе обязательно с парламентом Турции, будут формироваться не позднее середины ноября

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Госдума России намерена наращивать межпарламентское сотрудничество с Турцией и сформировать депутатскую группу по связям с парламентом Турецкой Республики. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

    ""Группы дружбы", в том числе обязательно с парламентом Турции, будут формироваться не позднее середины ноября", - уточнил Л.Слуцкий.

    По его словам, в настоящее время думские фракции направляют свои предложения по составу и кандидатурам координаторов депутатских групп по связям с парламентами стран мира. 

    "Совет Думы должен утвердить список координаторов, и группы будут формироваться в полном составе", - добавил глава комитета.

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