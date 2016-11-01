Российская Госдума намерена создать "группу дружбу" с турецким парламентом

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Госдума России намерена наращивать межпарламентское сотрудничество с Турцией и сформировать депутатскую группу по связям с парламентом Турецкой Республики. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

""Группы дружбы", в том числе обязательно с парламентом Турции, будут формироваться не позднее середины ноября", - уточнил Л.Слуцкий.

По его словам, в настоящее время думские фракции направляют свои предложения по составу и кандидатурам координаторов депутатских групп по связям с парламентами стран мира.

"Совет Думы должен утвердить список координаторов, и группы будут формироваться в полном составе", - добавил глава комитета.