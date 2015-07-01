Российская делегация не примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Хельсинки

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Российская делегация в полном составе не примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Хельсинки 5-9 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил спикер Госдумы России Сергей Нарышкин, которому ранее МИД Финляндии отказал в визе.

"Недопустимо понижать уровень представительства делегации России", - подчеркнул он.

"Российская делегация в полном составе не примет участия в сессии", - информировал Нарышкин.