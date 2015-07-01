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    Российская делегация не примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Хельсинки

    Решение стало реакцией на отказ МИД Финляндии выдать визу спикеру Госдумы Сергею Нарышкину

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Российская делегация в полном составе не примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Хельсинки 5-9 июля. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил спикер Госдумы России Сергей Нарышкин, которому ранее МИД Финляндии отказал в визе.

    "Недопустимо понижать уровень представительства делегации России", - подчеркнул он.

    "Российская делегация в полном составе не примет участия в сессии", - информировал Нарышкин.

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