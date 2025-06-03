Россельхознадзор с 16 июня может запретить ввоз цветов в РФ через Армению

Россельхознадзор может с 16 июня 2025 года ввести ограничения на ввоз цветочной продукции в РФ через Армению

Россельхознадзор с 16 июня может запретить ввоз цветов из третьих стран через Армению в связи с участившимися обнаружениями в них карантинных объектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

По данным ведомства, с начала 2025 года из Армении в Россию ввезено более 52 млн единиц срезанных цветов — почти на 50% больше, чем в тот же период 2024-го.

При этом Россельхознадзор отмечает, что вместе с ростом объемов поставок увеличилось и число нарушений.

"По результатам карантинного фитосанитарного контроля, проведенного территориальными управлениями Россельхознадзора, выявлено 13 случаев заражения цветов западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Pergande). Кроме того, отмечены неоднократные случаи выявления карантинных объектов в других видах растительной продукции, что свидетельствует о неэффективной системе контроля за экспортируемой продукцией со стороны Армении", - подчеркивается в сообщении.

В целях недопущения ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации на территории РФ в адрес Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении направлено письмо с просьбой принять исчерпывающие меры и усилить контроль за поставляемыми товарами.

"В случае отсутствия необходимых мер реагирования и продолжения выявления карантинных объектов Россельхознадзор будет вынужден ввести с 16 июня 2025 года временные ограничения на ввоз цветочной продукции в Россию в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов из третьих стран", - подчеркивает Россельхознадзор.