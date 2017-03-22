Россельхознадзор не снимет ограничения на ввоз продуктов из Турции

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Россельхознадзор не планирует снимать действующие ограничения на ввоз продуктов из Турции.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор не рассматривает возможности снятия оставшихся ограничений на ввоз турецких продуктов", — сообщила газете "Известия" пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

В Минсельхозе отметили, что "вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции".