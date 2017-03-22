 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россельхознадзор не снимет ограничения на ввоз продуктов из Турции

    Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Россельхознадзор не планирует снимать действующие ограничения на ввоз продуктов из Турции.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

    "Россельхознадзор не рассматривает возможности снятия оставшихся ограничений на ввоз турецких продуктов", — сообщила газете "Известия" пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

    В Минсельхозе отметили, что "вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi