Росрыболовство не ждет отмены запрета промысла осетровых на Каспии

Планов по отмене запрета на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море пока нет.

Планов по отмене запрета на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море пока нет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Планов по снятию запрета нет. Состояние запасов по осетру именно в Каспийском море достаточно плохое. Создана пятисторонняя комиссия прикаспийских государств. Кстати, в очередной раз она будет собираться в Астрахани в декабре. Я думаю, что в очередной раз мы примем ограничения на коммерческий вылов осетровых. Поэтому планов по открытию вылова осетровых на Каспии нет", - сказал он.

Он добавил, что наблюдается повышение запасов осетровых в других регионах, прежде всего в Амуре и Азовском море.

Ежегодно прикаспийские страны - Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран - продляют мораторий на коммерческий вылов осетра на Каспии. Вылов осетровых возможен только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами-участниками. Первая сессия комиссии состоялась в Баку в конце ноября 2017 года.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. Мораторий на промышленный лов осетровых действует в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркменистане.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.