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    ​Росатом осенью начнет масштабные работы по строительству АЭС "Бушер-2" в Иране

    На АЭС будут действовать два усовершенствованных энергоблока с мощностью 1000 МВт каждый

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Масштабные работы по сооружению второго и третьего блоков иранской АЭС "Бушер" начнутся осенью 2015 года. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Росатома Сергей Кириенко на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2015".

    По словам С.Кириенко, работы начнутся осенью нынешнего года.

    Сообщается, что на АЭС будут действовать два усовершенствованных энергоблока с мощностью 1000 МВт каждый.

    Напомним, межправительственное соглашение между РФ и Ираном о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано в 1992 году. 

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