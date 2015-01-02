Родители похищенных нигерийских школьниц обратились за помощью в ООН

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Родители 200 нигерийских школьниц, похищенных боевиками группировки "Боко Харам", заявили, что обратились за помощью в ООН, потеряв надежду на спасение своих детей.

Группа, отстаивающая интересы родителей, в прошлом месяце встретилась с представителями организации "ООН-Женщины", главами представительства ООН в Нигерии и отделения ООН для Западной Африки. Группа также обратилась в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Если правительство (Нигерии) не может ничего сделать, мы просим ООН вмешаться и помочь, и если они откажут, мы просто не знаем, что делать", — приводит агентство Рейтер слова одного из родителей Реверенда Энока Марка, у которого боевики похитили двух дочерей.

Представители ООН пока не прокомментировали данное заявление. Также неясно, смогут ли агентства ООН сделать что-либо без одобрения властей Нигерии.

Report со ссылкой на РИА "Новости" напоминает, что в апреле 2014 года боевики "Боко Харам" похитили свыше 270 нигерийских школьниц и теперь угрожают дестабилизацией всего региона. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, однако правительство страны отказалось. На данный момент 57 школьниц воссоединились со своими семьями, 219 остаются в заложниках у боевиков.