Россия вводит дополнительные проверки и усиливает контроль за поставками продуктов из Турции

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Россия вводит усиленный контроль за поставками продовольствия из Турции и будет проводить дополнительные проверки на границе и на производстве. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе минсельхоза России со ссылкой на заявление главы министерства Александра Ткачева.

"Правительство России поручило Россельхознадзору поставить на усиленный контроль поставки сельхозпродукции и продовольствия из Турции, а также организовать дополнительные проверки на границе и в местах производства непосредственно в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

Эти меры вводятся в связи с неоднократными нарушениями турецкими производителями российских норм, отметили в Минсельхозе РФ.