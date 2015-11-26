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    Россия вводит дополнительные проверки и усиливает контроль за поставками продуктов из Турции

    Минсельхоз: Меры вводятся в связи с неоднократными нарушениями турецкими производителями российских норм

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Россия вводит усиленный контроль за поставками продовольствия из Турции и будет проводить дополнительные проверки на границе и на производстве. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в  пресс-службе минсельхоза России со ссылкой на заявление главы министерства Александра Ткачева.

    "Правительство России поручило Россельхознадзору поставить на усиленный контроль поставки сельхозпродукции и продовольствия из Турции, а также организовать дополнительные проверки на границе и в местах производства непосредственно в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

    Эти меры вводятся в связи с неоднократными нарушениями турецкими производителями российских норм, отметили в Минсельхозе РФ.

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