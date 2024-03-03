РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек

Россия сбросила авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. В результате авиаудара пострадали 16 человек.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу", - рассказал он.
"На месте преступления работают представители местных властей, полиция и спасатели", - добавил глава ОВА.