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РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек

РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек Россия сбросила авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. В результате авиаудара пострадали 16 человек.
В регионе
3 марта 2024 г. 18:52
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек

Россия сбросила авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. В результате авиаудара пострадали 16 человек.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу", - рассказал он.

"На месте преступления работают представители местных властей, полиция и спасатели", - добавил глава ОВА.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Kuraxoveni atəşə tutub, 16 nəfər yaralanıb

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