РФ с начала войны потеряла в Украине около 43 200 военнослужащих

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских военнослужащих и уничтожили российский самолет. В целом РФ с начала войны потеряла в Украине уже около 43 200 своих военных убитыми.

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских военнослужащих и уничтожили российский самолет. В целом РФ с начала войны потеряла в Украине уже около 43 200 своих военных убитыми.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Сообщалось, что прочие боевые потери ВС РФ составили 1849 танков, 4108 боевых бронированных машин, 975 артиллерийских установок, 261 реактивная установка, 136 средств ПВО, 233 самолета, 193 вертолета, 778 БПЛА, 185 крылатых ракет, 15 кораблей. , состоит из 3021 автотехники и цистерн, 90 спецтехники.

Напомним, Россия совершила военную интервенцию на территорию Украины 24 февраля 2022 года.